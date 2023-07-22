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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بايدن يرحب بالتزام شركات الذكاء الاصطناعي بتقليل مخاطره

بايدن
بايدن

رحَّب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعلان سبع شركات أمريكية رائدة في تطوير تكنولوجيا الذكاء الصناعي، التزامها بتقليل مخاطر هذه التكنولوجيا، وتطويرها بشكل سلمي؛ بما يخدم مصلحة الأمن القومي الأمريكي، والأمن والسلام العالميين.

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ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، عن بايدن قوله: إن الشركات السبع وافقت طواعية على الابتكار المسؤول، مبينا أن أهم هذه الالتزامات هي السلامة والأمن والثقة.

وأضاف: إننا نعول على هذا المجال للنهوض بالبلاد ولتحقيق مكاسب هائلة شريطة استخدامها بشكل جيد، مشيرا إلى أن "تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتطور بشكل غير مسبوق وأنها حتما ستؤثر على حياة الكثير من الشعوب حول العالم.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي قد أعلنت  في وقت سابق  أن كبرى شركات الذكاء الاصطناعي قطعت تعهدات طواعية للبيت الأبيض بتنفيذ تدابير مثل وضع علامة مائية على محتواها الذي ينتج باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للإسهام في جعل هذه التقنية أكثر أمانا.

ويُنظر إلى هذا التحرك على أنه انتصار لجهود إدارة بايدن، في تنظيم تقنية الذكاء الاصطناعي التي تشهد انتعاشا سواء فيما يتعلق بالاستثمار فيها أو زيادة عدد مستخدميها.

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