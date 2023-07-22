عرض "طيب وأمير " يواصل نجاحاته على مسرح ميامي

قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "طيب وأمير" يحقق نجاحا كبيرا منذ الليلة الأولى لعرضه، ويعد استمرارا لنجاح عروض البيت الفني للمسرح بفرقه المختلفة والتي لاقت إقبالا جماهيريا واحتفاء نقديا، منوها إلى أنه تم تقديم أربعة عشر عرضا مسرحيا، بعد إنعقاد المؤتمر الصحفي فى مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومى .

وأشار المخرج خالد جلال، إلى أن تلك العروض أسهمت جميعها في تقديم وجبة فنية وثقافية متنوعة، شجعت الجمهور على الإقبال على مسارح الدولة، وهو ما يدل على أن الأعمال الفنية الجيدة قادرة على جذب عشاق المسرح المصري.

من جانبه أكد الفنان ياسر الطوبجى مدير فرقة المسرح الكوميدى، أن العرض مستمر فى نجاحه الكبير جماهيريا ونقديا، ويرفع لافتة كامل العدد يوميا خلال أيام عرضه منذ افتتاحه وحتى الآن، وذلك قبل مشاركة العرض فى المهرجان القومى للمسرح المصرى لعام ٢٠٢٣، حيث سيقدم العرض لمدة يومين .

مسرحية "طيب وأمير" من انتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، تعرض على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب، في تمام الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من هذا الأسبوع، ويومى الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل .

المسرحية عن تراث الريحانى وبديع خيرى، كتابة أحمد الملوانى، إخراج محمد جبر، بطولة "هشام إسماعيل، عمرو رمزى، تامر فرج، شيماء عبدالقادر، أحمد السلكاوى، شريف حسنى، نهى لطفى، محمود فتحى، وفاء عبد الله، رشا فؤاد، جلال الهجرسي، فهد سعيد، مجدى عبد الحليم، رانيا النجار، محمد يوركا، أحمد النمرسى، محمود الهنيدى"، ديكور د.حمدى عطية، موسيقى وألحان كريم عرفة، أشعار طارق على، ملابس أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنى، إضاءة أبو بكر الشريف.