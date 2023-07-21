الأوقاف: انطلاق القوافل الدعوية بسبع محافظات

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات القوافل الدعوية للمساجد الكبرى برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف إلى سبع محافظات، هي:



1. مديرية أوقاف المنيا (تندة).

2. مديرية أوقاف الجيزة (أطفيح).

3. مديرية أوقاف الشرقية (الصالحية).

4. مديرية أوقاف الدقهلية (المطرية).

5. مديرية أوقاف الأقصر (إسنا).

6. مديرية أوقاف قنا (بندر نجع حمادي).

7. مديرية أوقاف البحر الأحمر (مرسى علم).



وقد شملت هذه القوافل أداء خطبة الجمعة، حيث تحدث الجميع بصوت واحد حول موضوع: "الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة"، مؤكدين أن ديننا دين التوكلِ والأخذِ بالأسبابِ والعملِ، لا التواكلِ والضعفِ والكسلِ، حيثُ يقولُ نبيُّنَا (صلى الله عليه وسلم): "لو أنَّكُم تتوكَلُونَ على اللهِ حقَّ توكلِه، لرُزِقْتُم كما يُرزَقُ الطيرُ، تغدُو خماصًا وتروحُ بطانًا"، وأن الهجرة النبوية الشريفة تعلمنا ضرورة الأخذِ بالأسبابِ، فالأخذُ بالأسبابِ سنةٌ كونيةٌ، و عبادةٌ إيمانيةٌ، ولذلك اعتنَى نبيُّنَا الكريمُ (صلى الله عليه وسلم) بالأخذِ بالأسبابِ في الهجرةِ عنايةً فائقةً، والمتأمل في حدث الهجرة المباركة يتعلم منها حسن التخطيط وحسن الإعداد والبذل والتضحية والفداء، مع عمق الإيمان بالله وحسن التوكل عليه، حيثُ خطّطَ نبيُّنَا الكريمُ (صلى الله عليه وسلم) للهجرةِ تخطيطًا واعيًا، واتخذَ كلَّ الوسائلِ التي تُعينُه على إنجاحِ مهمتِه، وفي الوقتِ ذاتِه كان قلبُه متعلقًا بربِّه (عزّ وجلّ) يدعُوه ويستنصرُه أنْ يُكلِّلَ سعيَهُ بالنجاحِ، فجمعتْ بذلك الهجرةُ النبويةُ المشرفةُ بينَ حسنِ التوكلِ على اللهِ (عزّ وجلّ) وحسنِ الأخذِ بالأسبابِ.

انعقاد أول مقرأة للأئمة أصحاب الصوت الحسن بمسجد القائد إبراهيم

عقدت مقرأة الأئمة أصحاب الصوت الحسن لتلاوة سورة الكهف بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، بحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد بوزارة الأوقاف، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ محمد الصغير مدير إدارة المقارئ بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتور هاشم الفقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية.



وقد شهدت المقرأة حضورًا حافلًا من جمهور المسجد، وأهل القرآن الكريم المحبين له، الذين أثنوا على أداء الأئمة أعضاء المقرأة وأصواتهم الحسنة، كما أشادوا بدور وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله (عز وجل) بالأنشطة الدعوية والقرآنية.



يأتي ذلك، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمديرية أوقاف الإسكندرية.