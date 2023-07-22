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السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الإثنين.. مناقشة "السرد والخصوصية الثقافية" لسيد ضيف الله باتحاد الكتاب

كتاب السرد والخصوصية
كتاب "السرد والخصوصية الثقافية"

تحت رعاية الأستاذ الدكتور علاء عبدالهادي نقيب كتاب مصر، تقيم شعبة النقد والدراسات الأدبية برئاسة الدكتورة هدى عطية، ندوة لمناقشة كتاب "السرد والخصوصية الثقافية"، للدكتور سيد ضيف الله، وذلك في السادسة والنصف مساء يوم الاثنين ٢٤ يوليو، بمقر الاتحاد بالزمالك.
 

يناقش الكتاب كل من الدكتور عادل ضرغام، والدكتور شريف حتيتة، وتدير الندوة وتقدمها الدكتورة هدى عطية.

وفيما يلي نذكر جزءا من مقدمة الكتاب:

"إن هدف هذه الدراسة هو النظر في العلاقة بين الثقافة والسرد. السرد صناعة ثقافية بامتياز، والثقافة صناعة سردية أيضا. من هذا المنطلق نحن لا نبحث فى العلاقة بين طرفين مصنوعين من مادتين مختلفتين، وإنما ننظر في جوهر واحد وقد تجلى في مصطلحين متواشجين بالضرورة. كان سؤال الهوية السردية شاغلى الأساس على مدى خمس سنوات حاولت مقاربته من زوايا عدة؛ مرة أخذته للنوبة باحثا عن دور السرد في تقليم أظافر العرق وثقافته، ومرة أخذني سؤال هذا البحث لتأمل أوهامنا حول الأماكن وما نضفيه عليها من قيم فنجعل مكانا مركزا ونجعل آخر هامشا ليس لشيء سوى أننا نستلذ بالبقاء أسرى الحنين للثنائيات التي لا يمكنها أن تبرر ممارساتنا. هنا كان هدفي من البحث عن الخصوصية السردية في روايات "فانيليا" للطاهر شرقاوي وكيد النسا" لخيري عبد الجواد، و"العمة أخت الرجال" لأحمد أبو خنيجر، ليس سوى قلب ثنائية المكان المركزي والمكان المحلى المعتمدة على تفضيلاتنا النقدية الشائعة-فيما أظن- لسرود القرى والأماكن الشعبية على حساب سرود أخرى متهمة بالمركزية ومربوطة عنوة بالحداثة وقضايا النخبة. 
لقد جمعت في بحثي عن الخصوصية السردية بين روايات لأجيال مختلفة تنتمى لتنويعات مختلفة في العلاقة بين السرد والمكان لأقول بوضوح إنا نضفي مركزيتنا أو هامشيتنا على الأماكن في السرود التي نقرؤها، بل والسرود التي نكتبها. المركزية والهامشية تبدأ من داخل الإنسان ثم تصبح واقعه...





 

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