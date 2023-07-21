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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا والقناة الناقلة

المصري وسيراميكا
المصري وسيراميكا كليوباترا

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم في مصر نحو إستاد برج العرب بالإسكندرية لمتابعة نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للموسم الرياضي الحالي 2022-2023 والتي ستجمع بين المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا.

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يلتقي المصري البورسعيدي بفريق سيراميكا كليوباترا غدًا السبت الموافق 22 يوليو الجاري 2023.

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كيلوباترا إلى نهائي النخسة الحالية من كأس الرابطة بعدما أطاح نظيره فريق الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وعلي الجانب الأخر صعد المصري البورسعيدي إلى النهائي بعد أن فاز على فيوتشر حامل لقب النسخة الأولي من البطولة بركلات الترجيح أيضا بنتيجة 3-1.

موعد مباراة نهائي كأس الرابطة 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة نهائي بطولة كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا في تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس الرابطة 

وتذاع أحداث مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورتس باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات البطولات المحلية في مصر.

 

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