السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اليوم ..محاكمة 19 متهمًا فى "أحداث جزيرة الوراق"

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تستأنف الدائرة الثالثة إرهاب، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم   السبت، إعادة إجراءات محاكمة 19 متهمًا في الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالمؤبد والمشدد في قضية أحداث شغب جزيرة الوراق.

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النيابة تحيل ضابط شرطة و5 آخرين للمحاكمة الجنائية في أحداث مطروح

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المشدد 3 سنوات لـ 5 متهمين فى قضية أحداث عنف الضاهر

اليوم ..محاكمة 19 متهمًا فى "أحداث جزيرة الوراق" 

وجاء أمر الإحالة قد كشف عن أن المتهمين تعدوا على الممتلكات العامة والخاصة، وقاموا باستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة وقطع الطرق.

وأضاف أمر الإحالة أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناءً على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة، والري، والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وأثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات.

وفي وقت سابق ، شهدت منطقة شبرا الخيمة، حادث استدراج عامل لفتاة معاقة ذهنيًّا والاعتداء عليها مستغلًّا هذه الإعاقة لإرضاء شهواته، ليتمكن رجال الأمن بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة  من القبض عليه.

بدأت تفاصيل الحادث بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من السيدة "ج.ص" 45 سنة ربة منزل ومقيمة بمسطرد، بقيام شخص يدعى "أ.س" 40 سنة، عامل، باستدراج ابنتها "ش.ك" 13 سنة معاقة ذهنيًّا والاعتداء عليها داخل شقته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

 توجهت قوات الأمن الى محل البلاغ وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 16257 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لعام 2023، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 تولت النيابة التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.

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