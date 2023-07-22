“الموسيقيين” تكشف موقفها من إقامة حفل ترافيس سكوت

كشف نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، موقف النقابة من حفل المغني الأمريكي، ترافيس سكوت.

وأوضح مصطفى كامل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تحركه في اتخاذ قراراته كنقيب للموسيقيين، مشيرًا أن قرار إقامة حفل المطرب، ترافيس سكوت، مرهون بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

وعلق “كامل”، على كواليس الحفل والتراخيص قائلا إنه "كان في سيارته وتلقى اتصالا من شركة تنظيم حفلات، تتعامل مع النقابة منذ فترة طويلة، ولا يوجد حولها أي مشاكل، وطلبت الشركة إقامة حفل لترافيس سكوت، وتم الاتفاق على الرسوم المطلوبة"، منوها بأنه "في هذه الأثناء لم يكن يعرف من هو ترافيس سكوت".

وأشار نقيب الموسقيين إلى تسجيل حالة من الانزعاج في الفترة الأخيرة من إقامة هذا الحفل من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الصحفية والبرامج التلفزيونية، لافتا إلى أنه بالتدقيق، وجد عددا كبيرا من الفيديوهات لحفلات ترافيس سكوت التي سجلت بها حوادث غريبة ووفيات، فما أصدر قرار بمنع إقامة الحفل بعد الفحص، إلا في حالة الحصول على كافة التراخيص والموافقات الأمنية.

وأردف مصطفى كامل: "عايز أقول للجمهور إن نقابة المهن الموسيقية ليست فقط الجهة الوحيدة صاحبة القرار في إقامة الحفلات، ولكن هناك جهات أخرى يجب أن توافق أو ترفض إقامة الحفلات خاصة حفلات المطربين الأجانب"، موضحا أنه سيخطر الجهة المنظمة للحفل بأنه في حالة عدم موافاة النقابة بالموافقات الأمنية على الحفل، وسيكون قرار النقابة بإصدار ترخيص للحفل لاغيا.