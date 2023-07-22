بكيني مي عمر يشعل الانستجرام

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وتألقت مي عمر بإطلالة صيفية تميل للجرأة اثناء قضائها عطلة الصيفية في احدى الشواطئ البحرية، حيث ارتدت بكيني باللون الأصفر مزين الضفائر ونسقت عليه كاش مايوه شفاف باللون الزيتي الغامق.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجا جذابا متناغمه مع لون بشرتها الخمرية مع لون النود في الشفاه.

مي عمر

مى عمر 7 فبراير 1988، ممثله مصريه, اتخرجت من قسم الصحافه و الاعلام من الجامعه الامريكيه بالقاهره, و بدات التمثيل بمشاركتها فى بطوله حكايه حياه و بعده كلام على ورق و بعده الأسطوره و اللى كان من اخراج جوزهامحمد سامى.

اشتعلت الاول فى الانتاج بعد كده الخراج, اخرجت فيديو كليب للفنانه رولا سعد و قررت تتناقش مع جوزها فى موضوع التمثيل, اللى طلب منها انها تمثل قدامه الاول حتى يتاكد ان عندها الموهبه.[5]

بدات بدراسه التمثيل مع مروه جبريل بصحبه جوزها اللى ساعدها كتير, و قدملها جوزها الفرصه للظهور الاول فى مسلسل حكايه حياه مع غاده عبد الرازق, و كان هوه مخرج المسلسل, و رشحها مره تانيه فى مسلسل كلام على ورق مع هيفاء وهبى و هوه كمان اخراجه.