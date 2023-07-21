الفتح السعودي يضرب "أويبست" المجري على الأراضي النمساوية
تغلب فريق الفتح السعودي على نظيره أويبست المجري، بهدف دون رد، في المباراة الودية ضمن معسكر الفريق بالنمسا.
أحرزهدف المباراة للفتح السعودي لاعبه سفيان بن دبكة في الدقيقة 25 .
والمباراة هي المواجهة الودية الثانية لفريق الفتح في معسكره استعدادًا للموسم الجديد، حيث سبق وأن واجه فريق بوشكاش أكاديميا وانتهت المباراة بالتعادل السلبي .
من المنتظر أن يواجه فريق بافوس يوم الثلاثاء المقبل، في أخر لقاءاته الودية قبل الموسم الجديد.
يذكر أن الفتح السعودي يستهل الموسم الجديد بمواجهة التعاون يوم 13 أغسطس المقبل.