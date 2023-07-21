رامي جمال يكشف حقيقة إجباره لزوجته على اعتزال الفن (فيديو)

قال الفنان رامي جمال، إن زوجته شاركت معه في أكثر من عمل غنائي وستشارك في أعمال مقبلة لإرضاء نفسها.

وأضاف "رامي جمال"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، أنه ليس سببًا في اعتزال زوجته ناريمان الفن، موضحًا أنه نصحاها فقط ولم يجبرها على الاعتزال في بداية عملها الفني.

وأكد أنه لم يقايضها على أي شيء، وهو بجانبها في أي عمل تريد الدخول به، متابعًا: "قولتلها كملي وجربي ولو نجحتي غني بس مش هنتجوز لأني عايز مراتي معايا ومتفرغة ليا طول العمر و الفن يسرق العمر".

وأشار رامي جمال إلى أن الوسط الفني ليس سهلًا ولكن الشعور بالقلق هو الإحساس والشعور الدائم، ولا يتمنى لها حياة ليس بها استقرار نفسي.

وكان الفنان رامي جمال، كشف سبب إصابته بمرض البهاقة، قائلا: "المرض بالفعل جالي بسبب الحزن، والقصة بدأت أني في يوم سافرت أصور أغنية ليا مع مخرج وكانت تكلفتها ضخمة مبلغ 100 ألف دولار، وبعد انتهاء التصوير لقيت المخرج بيماطل في تسليم الكليب".

وأضاف أنه مع اصراره أخبره المخرج أن الهارد المسجل عليه كل تفاصيل الكليب اتكسر، متابعا: "كان ابتلاء كبير وحركة لو حد جديد ميقعش فيها وفكرت أنه ممكن يكون مقصودة ولكن طلع كلامه صح".

وأوضح رامي جمال، أن الواقع كنت في بداية مشواره الفني، قائلا: "راحت الفلوس وربنا كرمنا بالحل ولكن كان صعب وقتها، وبعد كده استشهد صديقي عمرو صلاح وحزنت جدا عليه لأنه صديق العمر وجالي بعدها السكر"، مردفًا: “صديق في الوسط الفني طالبني بترك المهنة بعد الإصابة”.

وأكد الفنان رامي جمال، رفضه الغناء في أماكن فيها شرب خمور أو تشاركه راقصات، قائلا: "فكرة إني أغني في أماكن فيها شرب خمور برفض وعندي تحفظات على حاجات معينة وبرفض الراقصات برضه ومتطلعش الراقصة معايا في فقرتي في حفلة أو فرح".



وأوضح رامي جمال، أنه يفضل الاستحواذ على الاهتمامات لذلك لا يفضل وجود راقصات معه، مضيفا: "لو استعمل لي مفاجأة بوجود راقصة في فرح هامشي، والرقص فن في ناس بتحية ولكن متطلعش معاديا أنا شاف أخذ الاهتمام لوحدي".



ورد رامي جمال، على موقفه من تحريم الفن، قائلا: "أنا مش شيخ وأنا شايف كل الشغلانات فيها الحلال والحرام وفي شبهات ممكن الواحد يتجنبها ومش عايز أحدد الشبهات عشان لو في زملاء يعملونها، واللي يحلل ويحرم الشيوخ وشاف إن فنيا أقدمه لوحدي".