شيري عادل بوجهان في موسم الصيف

تعيش الفنانة شيري عادل، حالة من الانتعاش الفني في الماراثون السينمائي الصيفي لهذا العام، حيث تشارك في عملان دفعة واحدة، وتستعرض بوابة الوفد الشخصيات التي تجسدها الفنانة شيري عادل.

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ملك في أصل الحكاية



قالت الفنانة شيري عادل إنها تشارك في الموسم السينمائي الصيفي بفيلم أصل الحكاية، تجسد دور فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات الغريبة، وتنتمي ملك لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة، فوالدها بيومي فؤاد وأعمامها خالد الصاوي وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

وانتهت الفنانة شيري عادل من تصوير مشاهدها في الفيلم، ويكون الفيلم حاليا في مرحلة المونتاج

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيري عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلي ،علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عناني، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، ومن المقرر طرح الفيلم إجازة نهاية العام الدراسي المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا.



شيري عادل بدوية في "لف وارجع تاني"



تشارك أيضا الفنان شيري عادل في فيلم "لف وارجع تاني" الذي تم الانتهاء من تصويره مؤخراً، حيث تجسد دور فتاة بدوية.

ومقرر عرض الفيلم قريباً، حيت تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر وبدأت الشركة المنتجة في عمليات الدعاية بطرح البوسترات الدعائية مع قبل إطلاق الفيلم في دور العرض.

تدورأحداث الفيلم في إطار فانتازيا كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل أحد حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

فيلم "لف وأرجع تاني" من بطولة شيري عادل، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلي،

وسليمان عيد بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي.