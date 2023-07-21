الجمعة 21/يوليو/2023 - 09:46 م 7/21/2023 9:46:24 PM

أعرف الفنان الكبير الراحل سمير صبرى منذ نعومة أظافرى، حيث إنه كان صديقًا لوالدى رحمه الله، الأستاذ ممدوح الليثى، وعلى مدار تلك السنوات فإن الأستاذ سمير صبرى كان صديقًا مقربًا للعائلة.. أما على المستوى المهنى فكان لى معه العديد من التجارب، ففى عام ١٩٩٤ كنت مديرًا لقناة Mbc الفضائية، وفى تلك الفترة كان الأستاذ سمير صبرى توقف عن الظهور، أو كان ممنوعًا من الظهور فى التليفزيون المصرى، وفى تلك الفترة تحدثت إليه وطلبت منه أن يقدم برنامجًا تليفزيونيًّا لصالح mbc، وكان البرنامج عنوانه «أبجد هوز»، ويعده الصحفى الشهير الأستاذ نبيل عصمت، الشهير بـ«أبونضارة»، ويخرجه المخرج المتميز يحيى زكريا، وكان البرنامج أول بداية لعودته لشاشة التليفزيون على قنوات Mbc، وفى العام التالى عرضت عليه إعادة تقديم برنامج «بدون كلام»، والذى كان يقدمه الفنان الأستاذ حسن مصطفى، وفى البداية تحفظ، ولكن بعد لحظات وافق، وبالفعل أنتجته له، ولكننى فى نفس الوقت أرسلت للتليفزيون المصرى وعرضت عليهم أن أهديهم بدون مقابل عرض برنامج «بدون كلام» فى رمضان عام ٩٤، وفى تلك الفترة وافقت الإعلامية الكبيرة الراحلة سهير الأتربى، التى كانت تشغل منصب رئيس التليفزيون، وكان ذلك يعد الظهور الأول لسمير صبرى بعد فترة انقطاع عن التليفزيون دامت لأكثر من خمسة عشر عاما، وبعد عودة برنامج «بدون كلام» أسند التليفزيون المصرى للأستاذ سمير صبرى تقديم برنامجه الشهير «هذا المساء»، والذى كان من أهم برامج المنوعات على شاشة التليفزيون، وفى نفس الوقت أسند والدى له تقديم فوازير رمضان؛ حيث إنه يعد من أهم ممثلى الاستعراض، فأسند له بطولة فوازير «إحنا فين» مع الفنانة سماح أنور، والتى عرضت فى رمضان عام 1995، سنوات طويلة أتذكر فيها ذكريات جميلة تحسب للأستاذ سمير صبرى.

كان نبيلًا ويسعى للخير فى كل مكان، عندما كان يمرض والدى كان هو أول من يأتى للمستشفى، عندما رزقت بأول طفلة كان هو أول من هنأنى، ولا أنسى أن طفلتى الأولى فى كل عام فى تاريخ ميلادها كان سمير صبرى يحدثنى ويقول لى «كل سنة وهى طيبة»؛ لأنه كان يحتفظ بـ«نوتة سمير صبرى» التى فيها جميع تواريخ ميلاد جميع أصدقائه وأحبائه، فكان دائمًا يذكرهم فى يوم ميلادهم ويرسل لهم تورتته الشهيرة أو هديته الجميلة، فعل ذلك مع ابنتى ومعى، وفعل ذلك أيضًا مع أبى، ولن أنسى يوم وفاة والدى، وفى ذكرى أربعينه، فوجئت فى داخل دار الأوبرا المصرية بعرض فيلم تسجيلى قدمه الأستاذ سمير صبرى عن رحلة والدى فى عالم الصحافة والتليفزيون والفن والحياة، وكان من أهم الأفلام التى أعتبرها وثيقة عن والدى رحمه الله.

رحم الله الفنان العظيم سمير صبرى وأسكنه فسيح جناته، كان إنسانًا نموذجيًّا نبيلًا قلما يجود به الزمن.