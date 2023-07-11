هل شرب القهوة يوميًا يحارب السمنة؟.. طبيب يكشف السر

أكد أخصائي تغذية أن لتناول القهوة تأثيرًا واضحًا على إنقاص الوزن، فبالإضافة إلى كونها وسيلة لزيادة مستويات الطاقة في الصباح، فهي تحتوي على كافيين قد يقدم فوائد أخرى للصحة العقلية والجسدية.

هل شرب القهوة يوميًا يحارب السمنة؟

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، أثبتت بعض الأبحاث أن الكافيين قد يزيد من معدل الأيض بنحو ثلاثة إلى 11%، وكلما ارتفع معدل الأيض، كان من الأسهل بالنسبة لك حرق الدهون، وبالتالي فقدان الوزن.

هل شرب القهوة يوميًا يحارب السمنة؟

كما أشار الأخصائي إلى أنه مع أي خطة لخسارة الوزن، تحتاج إلى دمج تمارين القلب والأوعية الدموية، وتمارين القوة، وتناول نظام غذائي صحي ومغذي حتى تتمكن من إنقاص الوزن بطريقة صحية ومستدامة.

وفي القت نفسه، حللت دراسة حديثة نحو 13 تجربة حالية تبحث في الصلة بين استهلاك القهوة وفقدان الوزن في أكثر من 600 مشارك، والتي خلصت نتائجها إلى أن التحليل التلوي الحالي أظهر بشكل عام أن تناول الكافيين قد يعزز الوزن ومؤشر كتلة الجسم ويقلل من دهون الجسم، ومع ذلك في بعض الحالات، قد يكون لتأثير الكافيين على النوم تأثير معاكس.

كما أثبتت الأبحاث أن بعض الأشخاص الذين يشربون الكافيين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى ويعانون من صعوبة في النوم، ومع فقدان الوزن، يعد النوم أحد أهم العوامل لضمان نتائج خسارة الوزن.

لا ينبغي أن يكون شرب القهوة كل يوم مشكلة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، طالما أنك تمارس تمارين رياضية كافية ووجبات مغذية في يومك أيضا، كل شيء باعتدال ضروري دائما في أي رحلة لإنقاص الوزن، لذلك من الجيد تناول فنجان قهوة عادي كل يوم.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من نوع من أمراض القلب، فلن يوصى بشرب القهوة كل يوم، لأنها قد تزيد من ضغط الدم لديك، فالإفراط في تناول الكافيين قد يكون له تأثير سلبي، فإذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فيجب أن تشرب الكثير من القهوة كما تفعل عادة، طالما أنها لا تتجاوز الحد الموصى به وهو 400 مغ من الكافيين، أو قد يؤدي ذلك إلى أثار ضارة بصحتك.

إذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، فمن المهم عدم إضافة أي إضافات يحتمل أن تكون غنية بالسعرات الحرارية إلى القهوة، ووفقًا للطبيب فإن أفضل أنواع القهوة لإنقاص الوزن هي القهوة من دون إضافة الكريمة والسكر والشراب وما إلى ذلك.

وفي الواقع، فإن إضافة الكثير منها يمكن أن يبطل تأثيرات القهوة المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، فأن أفضل أنواع القهوة التي تساعد على إنقاص الوزن هي التي تعتمد اختيار الشراب الخالي من السكر والحليب القليل الدسم وبدائل السكر الطبيعي، إلى جانب نظام غذائي صحي ومتوازن.