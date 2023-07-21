روجينا تتربع على عرش موضة صيف 2023 (صور)

تملك النجمة روجينا ذوق رفيع وقوام ممشوق يسمح لها بارتداء ابرز تصميمات فساتين السهرة لتبدو مثل الأميرات اينما ظهرت.



وتنجذب روجينا للأزياء الراقية التي تبرز قوامها الممشوق ووزنها المثالي لتطل مثل عارضات الأزياء في مختلف موديلات لتنوع بين الكاجوال والكلاسيك وفساتين السهرة البارزه لانوثتها دون تكلف.



وظهرت روجينا بإطلالة جذابة، وارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، ينتمي لقصة الv، صمم من قماش ناعم باللون الأزرق الزاهي، فيما انتعلت صندلا بكعب عال.



أما من ناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الأحمر الصارخ في الشفاه.



يذكر أن روجينا شاركت في بعض الاعمال الدرامية والفنية وكان اخر اعمالها مسلسل ستهم الذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي ونال إعجاب متابعيها.

روجينا



حاصلة على شهادة البكالوريوس بالتمثيل والإخراج من «المعهد العالي للفنون المسرحية». وفي مطلع تسعينيات القرن العشرين بدأت أول الخطوات الفنية خلال المشاركات الصغيرة بالأعمال التلفزيونية، وكان هذا أثناء دراستها في المعهد، إلا أنها ظهرت بقوة من خلال مسلسل «العائلة» عام 1994، وفي السينما مع يوسف شاهين في فيلم «المصير» عام 1997. إستطاعت الحصول على أدوار البطولة في الأعمال التلفزيونية منذ ذلك الحين وما زالت.

حياتها الأسرية



تزوجت وهي بسن صغيرة من أستاذها بالمعهد الممثل والمخرج أشرف زكي، وهو شقيق الممثلة ماجدة زكي، ولديهما ابنتان هن «مايا» التي دخلت مجال الإخراج و«مريم.