رئيس الجزائر يطير إلى تركيا في زيارة رسمية تستغرق يومين

غادر الرئيس الجزائري، "عبد المجيد تبون"، مساء اليوم الجمعة، جمهورية الصين الشعبية، والتي أجرى بها زيارة رسمية مُنذ، الاثنين الماضي، بدعوة من نظيره الصيني شي جينبينج، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وتوجه الرئيس الجزائري إلى تركيا للقيام بزيارة عمل، اليوم وحتى غدًا السبت؛ يلتقي خلالها نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

كان الرئيس الجزائري قد أجرى خلال زيارته إلى الصين، محادثات مع نظيره الصيني شي جينبينغ، وأشرفا بعدها على مراسم التوقيع على 19 وثيقة ما بين اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تخص العديد من القطاعات الاقتصادية.

مصنع مؤسسة "بي واي دي" لصناعة السيارات:

وقام الرئيس الجزائري، قبيل مغادرته الصين اليوم، بزيارة إلى مصنع مؤسسة "بي واي دي" لصناعة السيارات، وكذلك مقر مؤسسة "هواوي" الكائنان بمقاطعة شنزان بجنوبي الصين.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في مجالات مختلفة بالجزائر، تشمل الصناعة والتكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة والنقل والزراعة.

وأوضح الرئيس تبون الخميس، أن المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة على البلدين.

وأكد الرئيس تبون أن هذه الزيارة فتحت كافة أفاق الاستثمار بين البلدين الصديقين، وسنسعى للوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة.

كما أكد الرئيس تبون أن الجزائر لديها علاقات طيبة مع الصين ،تركيا وروسيا و قطر ومع دول صديقة في أوروبا كإيطاليا والبرتغال.

وعلى صعيد متصل، كشف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، من بكين، عن إنشاء مجلس أعمال جزائري - صيني بهدف "تعزيز الروابط بين مختلف الفاعلين الاقتصادين" في البلدين.