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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أغنية "تاج" لـ تامر حسني تجمع 10 ملايين مشاهدة

تامر حسني
تامر حسني

تواصل أغنية “تاج” للفنان تامر حسني، احتلال صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على 10 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

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الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، وتقول كلماتها"ياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت ياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت اتلخبط احترت احبط انا ادشملت اتخيط اتأثرت انا انهرت اتكحولت بجد اتكسرت ادبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست ومهما بنادي عالهادي يا زبادي مش عايز ابقىياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت ياهل الله ياللي فوق ما تبصوا عاللي تحت عايزينها بكره تروق وننسى أيام الفحت اتلخبط احترت احبط انا ادشملت اتخيط اتأثرت انا انهرت اتكحولت بجد اتكسرت ادبست وفلست وعجزت وكده رسمي لبست ومهما بنادي عالهادي يا زبادي مش عايز ابقىا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تعتبر أغنية “تاج” ثاني أغاني فيلم تاج لتامر حسني، حيث طرح الأولى بعنوان “هرمون السعادة” كلمات : احمد جابر الحان : على الخواجه، وتقول كلماتها"القعدة الليلة حلوة
والسكر فيها دايب
كل الصحبة الجميلة
متجمعين في ليلة
مش هنسيب حد يمشي
لسه السهرة طويلة

ما تيلا بينا نعيش شوية
لسه السنين الحلوة جاية
والحزن بح من النهاردة
عايزين دلع في كل ثانية

أرجوك ده إحنا استوينا
أرجوك ده إحنا اتهرينا
إيه يا عم الحظ مالك
ما تحس شوية بينا
ويا هرمون السعادة
اليوم ده ملوش إعادة
لو هتشربنا قهوة
أرجوك ماتكونش سادة

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