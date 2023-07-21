إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى "تريلا" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالقرب من كوبري الــ10 آلاف بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين تصادم سيارتي ملاكي وأخرى نقل "تريلا" مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر، صرحت جهات التحقيق بدفن جثمان سيدة لقيت مصرعها بعد نشوب حريق هائل داخل عقار سكني مكون من 13 طابقًا بمنطقة التعاون بشارع الملك فيصل بالجيزة.

كما استعلمت جهات التحقيق عن الحالة الصحية لـ٥ أشخاص آخرين أصيبوا باختناق وحروق جراء الحريق.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل برج سكني بمحطة التعاون بفيصل، وعلى الفور وانتقلت الأجهزة الأمنية للمكان مدعومة بسيارات الإسعاف و5 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين نشوب حريق بالطابقين التاسع والعاشر من عقار سكني مكون من 13 طابقًا.

أسفر الحريق حتى الآن عن وفاة سيدة وإصابة 5 آخرين بينهم 2 بحروق وتم نقلهم لمستشفى أم المصريين، كما تم نقل 2 آخرين لمستشفى الهرم لتلقى العلاج وتم إسعاف مجند إطفاء بمكان الحريق ويكافح رجال الإطفاء لإخماد النيران.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.