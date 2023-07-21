الشركة المنظمة لحفل ترافيس سكوت: "كل التصاريح معنا ولم يصل خطاب الإلغاء"

ما زالت أزمة حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت تحتل منصات السوشيال ميديا، وانقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين لإقامة الحفل.

وعلق المهندس محمد سراج، المدير الإقليمي لشركة "تيكتس مارشيه"، المسؤولة عن حفل ترافيس سكوت، على أنباء إلغاء حفل ترافيس سكوت في منطقة الأهرامات بالجيزة، مشيرًا إلى عدم تسلم الشركة أي خطابات أو اتصالات رسمية بإلغاء حفل ترافيس سكوت.

وأكد المهندس محمد سراج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر على حصول الشركة على التراخيص كافة، قائلًا: "حصلنا على كل التصاريح الرسمية لإقامة الحفل، ولم يتواصل أحد لنفي هذا الأمر".

واستكمل حديثه قائلًا: "لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي بإلغاء حفل ترافيس سكوت، وكل التصاريح اللازمة معنا قبل بيع التذاكر التي تقول الحفلة قائمة والجهات الأمنية لحد اللحظة دي مخدناش منها ورقة صريحة بتقول إننا ممنوعين من إقامة الحفلة".

وتابع المهندس محمد سراج: "ترافيس سكوت فوجئ برفض دخوله الأهرامات وكان من المفترض أن يدخل ترافيس سكوت والشركة المنظمة أمس من أجل التجهيز للحفل، إذ إنه يحتاج عددًا من الأيام من أجل التجهيز الأمثل للحفل، وبعد التواصل مع الجهات المانحة للتراخيص أكدوا أن هناك جملة مكتوبة وهى أن التصريح يعتبر لاغي في حال عدم موافقة الجهات الأمنية، والجهات الأمنية حتى اللحظة الحالية لا يوجد أي خطاب صريح يعلن أنها ترفض إقامة الحدث".

نقيب المهن الموسيقية يحسم جدل حفل ترافيس سكوت:

ويذكر أن رد نقيب المهن الموسيقية الفنان القدير مصطفى كامل على الجدل المثار حول حفل المطرب الأمريكي العالمي ترافيس سكوت، والذي من المقرر إقامته يوم 28 يوليو الجاري وذلك من خلال مقطع فيديو شارك به الجمهور عبر صفحته الشخصية عبر الموقع الشهير “فيسبوك”.

قال نقيب الموسيقيين في الفيديو: "اختصارًا للأمور البيان اللي صدر من نقابة كان موضح كل شيء وأنا من ساعة ما توليت الأمر في نقابة المهن الموسيقية واخد قرار أنا وزملائي ضد المنع وقطع الأرزاق عمومًا للصغير قبل الكبير ولكن أحنا حطينا ضوابط ومعايير بخصوص هذ الشأن".

واستكمل مصطفى كامل حديثه قائلًا: "الضوابط والمعايير دي أحنا قرينها على مطربين بلدنا وكل الناس شغالة وممنعتش حد ولما جالي تليفون قالولي فيه شركة من الشركات معتادة الترخيص من نقابة المهن الموسيقية عايزين تراخيص الحفل والتراخيص طلع بالفعل بناءً على اللي قالولي إني مفيش مشكلة وكله تمام ولكن في الوقت دا مكنتش أعرف ترافيس سكوت وفي ناس كتير جدًا ماتعرفهوش وأنا معرفوش ولا أعرف طقوسه".

وتابع نقيب المهن الموسيقية:" لكن أنا كرجل مسؤول أني أتابع آراء الجمهور المستميتة على وضعنا الحالي ولما حسيت إن الناس مرعوبة كان لازم نجتمع أنا وزملائي وشوفنا الفيديوهات اللي حضرتكم شوفتها وحسينا بمخاوف الناس”.

واختتم مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الفيديو، قائلًا: “نقابة المهن الموسيقية المنوط بيها الترخيص في حالة وجود أي حفل أجنبي، أنا ووزارة الثقافة والقوى العاملة المصرية أحنا 3 جهات خاصة بنصدر الترخيص في حالة الحفلات دي، طب هل أنا منعت لأ ممنعتش ولا رفضت تصاريح الحفل عشان مرفضتش لغيره أساسًا، لكن أما ألاقي كل الزخم الجماهيري والآراء ونستقرأ الوضع اللي حاصل ونقعد أنا ومجلس الإدارة ونقول طب يا جماعة الشركة المنظمة هتحضر الموافقات الأمنية بتاعتها فقالوا أكيد هتعمل كدا زيها زي أية شركة وأنا كنقابة أنا جهة مانحة لترخيص فني فقط أنا لا أملك أدوات حماية الحفل من أي شغب لأني جهة مانحة لترخيص فني فقط فلازم احترم آراء الناس”.