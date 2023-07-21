سيراميكا كليوباترا والمصري.. تكافؤ الفرص شعار نهائي كأس رابطة الأندية غدًا

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي مساء غد، المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نهائي كأس رابطة الأندية المصرية.

تاريخ مواجهات سيراميكا كليوباترا والمصري:

تقابل فريقا المصري البورسعيدي ونظيره سيراميكا كليوباترا فى 6 مواجهات ببطولة الدوري الممتاز، حقق من خلالها بورسعيد الفوز بمبارتين وتعادلا في مثلهما فيما انتصر سيراميكا كليوباترا فى مباراتين لذا تتساوى كفة الفريقين قبل انطلاق مباراة النهائي غدًا.

وحجز فريق سيراميكا كليوباترا بطاقة التأهل لنهائي كأس الرابطة بعدما فاز على نظيره فريق الاتحاد السكندري بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

كما استطاع فريق الكرة الأول بالنادى المصري البورسعيدي الوصول إلى النهائي بعد أن هزم نظيره فيوتشر، حامل لقب النسخة الأولى من البطولة، بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

وتذاع مباراة المصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورتس بشكل حصري مساء غد فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.