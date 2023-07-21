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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ركلات الترجيح مفتاح سيراميكا في مشوارها لنهائي كأس الرابطة

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

يستعد الفريق الكروي بنادي سيراميكا كليوباترا لخوض أول نهائي في تاريخه عندما يحل ضيفًا علي المصري البورسعيدي، غدًا السبت على ستاد برج العرب بالاسكندرية .

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أحمد ريان يقود تشكيل سيراميكا كيلوباترا أمام الإسماعيلي

ويلتقي سيراميكا كيلوباترا بنظيره كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية والمقرر لها في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويسعي أيمن الرمادي المدير الفني الجديد لسيراميكا في قيادة الفريق لتحقيق أول لقب بتاريخ النادي في أول ظهور له بعد توليه القيادة الفنية خلفًا لحلمي لطولان.

تستعرض “ بوابة الوفد ” مشوار سيراميكا كليوباترا إلي نهائي كأس الرابطة دون انتصار

 

خاض سيراميكا 3مباريات خلال مشوراه ببطولة كأس الرابطة ، نجح الفريق في تخطي عقبة سموحة في دور الـ 16 ركلات الترجيح بنتيجة 5- 3 عقب انتهاء الوقت الأصلى والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1  .

ثم أستطاع سيراميكا خطف بطاقة التأهل إلي دور نصف النهائي بعدما فاز على البنك الأهلي بركلات الترجيح 1- 2 .

وفي دور نصف النهائي  أطاح سيراميكا بنظيره فريق الاتحاد السكندري من البطولة بعد الفوز على زعيم الثغر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر توج بلقب النسخة الأولي من بطولة كاس الرابطة بعد التغلب علي نظيره غزل المحلة في النهائي بنتيجة 5-1.


 

 

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