عاجل
الغواصة الأمريكية تغادر وتمنع نشوب الحرب النووية.. فيديو
الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

لربط خط مياه الصدر..

قطع المياه عن بعض المناطق ببني سويف

محطة مياه الشرب ببني
محطة مياه الشرب ببني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف أنه تقرر قطع المياه عن مناطق حي الزهور ،مستشفى الصدر والمطحن   بمدينة بني سويف   لمدة 3 ساعات  اعتباراُ من الساعة 11 مساء اليوم الجمعة 21 يوليو الجاري  وحتى 2 من صباح غد السبت 22 يوليو  وذلك للقيام بأعمال ربط خط مستشفى الصدر.
 

 وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة  بسبب أعمال ربط خط المياه لضمان انتظام تقديم الخدمة  مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة  ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

 

FB_IMG_1689944392264
FB_IMG_1689944392264
FB_IMG_1689944421470
FB_IMG_1689944421470
FB_IMG_1689944434409
FB_IMG_1689944434409
الجريدة الورقية