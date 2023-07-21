انعقاد أول مقرأة للأئمة أصحاب الصوت الحسن بمسجد القائد إبراهيم

عقدت مقرأة الأئمة أصحاب الصوت الحسن لتلاوة سورة الكهف بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، بحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد بوزارة الأوقاف، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ محمد الصغير مدير إدارة المقارئ بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتور هاشم الفقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية.



وقد شهدت المقرأة حضورًا حافلًا من جمهور المسجد، وأهل القرآن الكريم المحبين له، الذين أثنوا على أداء الأئمة أعضاء المقرأة وأصواتهم الحسنة، كما أشادوا بدور وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله (عز وجل) بالأنشطة الدعوية والقرآنية.



يأتي ذلك، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وضمن فعاليات القافلة الدعوية للمساجد الكبرى بمديرية أوقاف الإسكندرية.

تنطلق اليوم الجمعة 21/ 7/ 2023م سبع قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:



1- مديرية أوقاف الدقهلية (المطرية)

2- مديرية أوقاف البحر الأحمر (مرسى علم)

3- مديرية أوقاف الأقصر (إسنا)

4- مديرية أوقاف قنا (بندر نجع حمادي)

5- مديرية أوقاف المنيا (تندة)

6- مديرية أوقاف الشرقية (الصالحية)

7- مديرية أوقاف الجيزة (أطفيح)

يأتي ذلك، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.



وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 8 ) مساجد اليوم الجمعة، منها ( 5 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 19 ) مسجدًا منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.



مديرية أوقاف البحيرة

1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان



مديرية أوقاف الدقهلية



2. النور – الكردود - بلقاس



مديرية أوقاف أسيوط

3. الرسول – بني هلال - القوصية



مديرية أوقاف سوهاج

4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام



مديرية أوقاف بني سويف

5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. المسيد – بندر ناصر



مديرية أوقاف الدقهلية

2. حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة



مديرية أوقاف أسيوط

3. محمد الرفاعي – مير - القوصية