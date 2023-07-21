رامي جمال المطرب والملحن المصري ثار حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب استضافته ببرنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس" وذلك بعدما وجهت له العديد من الأسئلة من بينها رأيه في اعتزال أدهم النابلسي للغناء بسبب أن الغناء حرام.

رامي جمال يعلق على موقف أدهم النابلسي واعتزاله الغناء لاعتباره حرام



رامي جمال علق على اعتزال أدهم النابلسي للغناء قائلًا... "أنا مش شيخ وشايف إن كل الشغلانات فيها حرام وحلال، ولكن فيه شبهات ممكن الواحد يتجنبها ومش عايز أحددها علشان لو زمايلنا بيعملوها ربنا يهدي الجميع، لو أدهم النابلسي مرتاح في اللي هو عمله احنا عايشين مرة واحدة وظيفته إنه ينام على مخدته مبسوط، وأنا فكرت في الاعتزال ودا له علاقة بالإحباط وإصابتي بالبهاق ودينيًّا دايمًا بفكر في كل حاجة، بس مت جاش في بالي اعتزالي من باب ديني، وعملت أدعية بصوتي".

رامي جمال: مش بغني في أماكن فيها شرب ولو أنا في مكان فيه رقاصة مش بشتغل



وأضاف الفنان رامي جمال خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم حول غناءه في الأماكن التي تتيح شرب المخدرات والراقصات قائلًا.. "فكرة إني أغني في أماكن فيها شرب مشكلة بالنسبة لي مش بغني في أماكن فيها شرب، ولو أنا في مكان فيه رقاصة مش بشتغل، ولو في فرح مستحيل الرقاصة تطلع في فقرتي والرقص ما ينفعش يتجمع معايا وأنا بغني ببقى شايف إني لازم آخد الاهتمام كامل".

رامي جمال يثير الجدل حول اعتزال أدهم النابلسي.. كل الشغلانات فيها حرام



