قاعة أفراح بنجع حمادي.. تخلق أزمة مرورية

أزمة مرورية خانقة يشهدها المدخل الغربى لمدينة نجع حمادي بشكل شبه يومى، بسبب إحدى قاعات الأفراح المطلة على المدخل الغربى بنجع حمادي، والذى يعرف بطريق الإصلاح الزراعى الغربى بهجورة والرابط بين مدينة نجع حمادى بقرى الغربي بهجورة من جهة، وطريق مصر أسوان السريع من جهة أخرى.

المواطنون بدورهم من مرتادى هذا الطريق عبروا عن استيائهم الشديد بسبب الأزمة المرورية الخانقة التى تحدثها سيارات المعازيم الخاصة بالفرح الموجود بقاعة الأفراح بشكل يكاد يكون شبه يومى، خصوصًا فى موسم الأفراح، مضيفين أن الطريق عرضه محدود وغير قادر على استيعاب مثل تلك الكمية من السيارات كل يوم.

وأوضح الأهالى أن هذا الطريق يعد مدخلًا حيويًا لمداخل نجع حمادي والذى يربطها بقرى الغرب بهجورة من ناحية والطريق السريع، مصر أسوان العابر بين المراكز والمحافظات والطريق الصحراوى الغربى منه جهة أخرى.

وذكر الأهالى أنه لا مانع من إقامة قاعات الأفراح ولكن من دون التعرض للحركة المرورية، مضيفين أن المواطنون فى معاناة شديدة بسبب الازدحام المرورى الذى يحدث بسببها وهو ما ينتج عنه انتظار المواطنين داخل سيارتهم وعلى درجاتهم البخارية لفترات خصوصًا أن هناك سيدات وحالات إنسانية ومرضية فى السيارات سوء الملاكى الخاصة أو الأجرة.

وطالب المواطنين بضرورة توفير مكانًا خاصًا يكون بمثابة جراج للقاعة، خصوصًا أن هناك مساحات من الأراضى الموجودة حول القاعة وهو ما يتيح عمل الجراج الذى من شأنه استيعاب سيارات الخاصة بالأفراح التى تتم بالقاعة.