الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

محيي الدين يبحث مع وزيرة التنمية المستدامة بالبحرين جهود تحقيق التنمية

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، مع نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة بمملكة البحرين، جهود المنامة لدعم التنمية الاقتصادية بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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محيي الدين: خفض الديون والتمويل الميسر عنصران أساسيان لمساعدة الدول النامية

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محيي الدين: خطط التحفيز ومشاركة القطاع الخاص تساهمان في تمويل العمل التنموي

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محيي الدين: التنفيذ الفعلي للعمل المناخي يتطلب تعزيز الجهود

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محيي الدين: تعزيز دور القطاع الخاص ضروري لمواجهة التداعيات السلبية لتغير المناخ

 

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

 

واستعرض الطرفان، خلال لقائهما على هامش أعمال منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2023 في نيويورك، التقدم الذي أحرزته البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفق عدد من المبادرات والبرامج التي يتم تنفيذها برعاية مباشرة من عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

محيي الدين يبحث مع وزيرة التنمية المستدامة بالبحرين جهود تحقيق التنمية

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