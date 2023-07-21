أسعار الأسماك اليوم الجمعة في الأسواق.. البلطي بـ 61 جنيها

بلطي، وماكريل، وسردين، جمبري، جميعها أنواع من الأسماك يحبها ويقبل عليها المواطنين، وخاصة في يوم الجمعة الموافق الإجازة الأسبوعية، إذ تفضل مئات الأسر من إعداد مائدة الغداء من أحياء البحر المحببة لدى الكثيرين.

وتشهد أسعار الأسماك اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا فلم تختلف كثيرًا مقارنة بالأيام الماضية.

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وفي هذا التقرير، تنشر "الوفد" اسعار الاسماك في الأسواق.

أسعار الأسماك اليوم الجمعة

البلطي:- من 56 لـ 61 جنيهًا.

بلطي أسواني:- من 20 لـ 60 جنيهًا.

فليه بلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.

قشر بياض:- من 75 لـ 125 جنيهات.

بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.

بياض أملس والجرجار:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

قراميط وشيلان:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

مكرونة سويسي ودمياطي:- من 70 لـ 90 جنيهات.

مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

اسعار الاسماك

سبيط وكاليماري:- من 180 لـ 280 جنيهًا.

قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كابوريا:- من 40 لـ 210 جنيه.

مرجان:- من 40 لـ 50 جنيهًا.

مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

بربون:- من 45 لـ 65 جنيهًا.

بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

جمبري:- من 70 لـ 310 جنيه.

جمبري مجمد:- من 100 لـ 250 جنيهًا.

بوري:- من 58 لـ 115 جنيهًا.

شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

وقار:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

قاروص ولوت:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.