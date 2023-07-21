أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة، انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام القليلة الماضية، إذ وصل سعر جرام 18 لـ 1851، في مقابل 1880 في بداية الأسبوع.

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ويعد الذهب من السلع المتغيرة التي تشهد ارتفاعًا وانخفاضًا في أسعارها، في كل ساعة، وذلك بناءً على أسعار بورصة الذهب العالمية التي تتحكم في الأسعار بالسوق المصرية والعالم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أسعار الذهب اليوم الجمعة بالأسواق المصرية.

اسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 10:- 1029 جنيه.

سعر الذهب عيار 14:- 1440 جنيه.

سعر الذهب عيار 18:- 1851 جنيه.

سعر الذهب عيار 21:- 2160 جنيه.

سعر الذهب عيار 24:- 2469 جنيه.

سعر الجنيه الذهب:- 17280 جنيه.

سعر وقية الذهب:- 76773 جنيه.