التأمين الصحي بالغربية ينجح في فصل وغسيل البلازما لمرضى الغسيل الكلوي

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه ولأول مرة ينجح الفريق الطبي بمستشفى المجمع الطبي بطنطا، في إجراء جلسات فصل البلازما لمرضي الغسيل الكلوي، موضحاََ، أن أول جلسة أجريت اليوم لمريض يعاني من مرض مناعي بالكلي وتم توفير المستلزمات بالكامل علي نفقة التأمين الصحي.

وأشاد محافظ الغربية بالخدمات المستحدثة، وبهذا الإجراء الذي يجري ولأول مرة بمستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة، مشيرا إلى أن هناك خطة تطوير شاملة في قطاع التأمين الصحي بالمحافظة؛ للعمل على تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين بهدف الارتقاء والنهوض بمنظومة الصحة والعمل على توفير وإدخال خدمات جديدة تفي بتوقعات المواطنين.

وذكر رحمي أنه تم الانتهاء من تطوير وحدة الغسيل الكلوي بالمجمع الطبي بقوة ١٥ ماكينة غسيل كلوي وتزويدها بعدد ١٠ ماكينات للغسيل الكلوي لخدمة المرضى، وإضافة خدمة الغسيل الكلوي عالي الكفاءة خلال الشهور الماضية، كما يجري حالياََ توفير عدد ١٠ كراسي جديدة لمرضي الغسيل الكلوي وعدد ٢ ماكينة غسيل عالي الكفاءة للتوسع في الخدمات وفقاََ لاحتياجات المرضى.

وأضاف المحافظ أن فرع الغربية يقدم خدماته من خلال ٤٩ ماكينة غسيل كلوي مملوكة بالإضافة إلى ٣٦ مركز متعاقد لتقديم الخدمات لمرضى التأمين الصحي، ونجحت مستشفيات الفرع خلال النصف الأول من العام في إجراء عدد ٩٨١٣ جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلى، بالإضافة إلى ١٠٠ ألف جلسة غسيل كلوي بالمراكز المتعاقدة تحملها التأمين الصحي بالكامل.

ومن جانبه قال الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، أن تطوير العمل ورفع مستوى الأداء يسير وفقاََ لخطة التطوير الموضوعة من الهيئة العامة للتأمين الصحي والتي ترتكز بالأساس علي تطوير العمل بالمستشفيات وإدخال خدمات جديدة كماََ ونوعاََ بما يلاقي توقعات وطموحات المواطنين، مشيراََ أن توفير الرعاية الصحية اللائقة للمواطنين هو التزام وعهد من جميع العاملين بالفرع علي مواصلة العمل الجاد حتى تكون الخدمات المقدمة على مستوى الجودة الذي يتوقعه منتفعو التأمين الصحي بالمحافظة.

كما أوضح جلال أن استحداث خدمة فصل البلازما يعد إحدى أهم الخطوات الأساسية والحيوية في مجال تشخيص وعلاج الأمراض، بما يعود بالنفع على الكثير من المرضى سواء مرضي متلازمات النفسية والعصبية، أمراض الدم، الأورام، الأمراض المناعية في الكلى، ويصل متوسط تكلفة الجلسة الواحدة في القطاع الخاص إلى ١٥ ألف جنيه، ويتحمل التأمين الصحي توفير المستلزمات والفلاتر وإجراء الجلسات وتصل القدرة الإستعابية إلي عشر حالات يومياََ دون تحمل المريض أي تكلفة.