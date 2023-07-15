سموحة تتقدم على المصري البورسعيدي في الشوط الأول

تقدم سموحة على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد في أحداث الشوط الأول بالمباراة الجارية الآن على ستاد الجيش برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ34 بالدوري المصري الممتاز .

تمكن فريق سموحة من استحواذ على مجريات المباراة بتنفيذ العديد من الهجمات الخطرة على مرمي المصري البورسعيدي.

وسجل محمود عبد الحليم حليمو هدف التقدم لصالح سموحة في شباك المصري البروسعيدي عند الدقيقة 31 من أحداث الشوط الأول جاء الهدف من قذيفة سكنت شباك عصام ثروت .

بدأ سموحة بتشكيل مكون من أمام المصري البورسعيدي

الهاني سليمان في حراسة المرمى

الدفاع: شريف رضا، أحمد حكم، محمد المغربي، طارق علاء

خط الوسط: محمود حليمو، دوكو دودو، حسين فيصل

الهجوم: زياد طارق، مصطفى سعد «ميسي»، صديق أوج.

دكة بدلاء سموحة لمباراة المصري

حسين تيمور أحمد شوشة أحمد جمال أبو بكر محمد محمد سعيد أحمد علي أمين يحيي ياسر محمد نادي _ حسام حسن.



تشكيل المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

في حراسة المرمي : عصام ثروت.

في خط الدفاع : كريم العراقي _ عماد بو بكر _ عمرو موسي _ عمرو سعداوي .

في خط الوسط : زياد كمال _ إلياس الجلاصي _ إيزي إيميكا.

في خط الهجوم : رجب عمران _ دغموم _ فرانك إيتوجا.

دكة بدلاء المصري البورسعيدي لمباراة سموحة

محمود جاد _ حسن على _ مروان حمدي _ إسلام بو سليمة _ إسلام عطية _ عبده يحيي_ أحمد عماد _ حسام جريشة _ حسين السيد .