الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اسعار الخضراوات اليوم الجمعة في الأسواق

خضراوات
خضراوات

أسعار الخضروات، أسعار الخضار، الخضروات، بهذه الكلمات يبحث المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن الأسعار لشراء مستلزمات البيت، وما تحتاجه الأسر من لوازم المطبخ.

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أسعار الخضار اليوم الجمعة

الطماطم:- من 2.5 لـ 5 جنيه.

البطاطس:- من 7 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 10 لـ 15 جنيهًا.

الكوسة:- من 4 لـ 9 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 5 لـ 9 جنيهات.

فاصوليا:- من 13 لـ 19 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 3 لـ 5.5 جنيهات.

باذنجان رومي:- من 3 لـ 5 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 3 لـ 6 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 6 لـ 9 جنيهات.

خضراوات

فلفل حامي بلدي:- من 5 لـ 7 جنيهات.

فلفل ألوان:- من 7 لـ 19 جنيهًا.

ملوخية:- من 3 لـ 4 جنيهات.

خيار صوب:- من 6 لـ 9 جنيهات.

خيار بلدي:- من 3.5 لـ 6.5 جنيهات.

بامية:- من 15 لـ 25 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ 9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ 6 جنيهات.

ثوم:- من 15 لـ 35 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ 2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ 4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ 4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

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