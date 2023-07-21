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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الري: محطة معالجة المياه في بحر البقر الأكبر بالعالم (فيديو)

محطة معالجة المياه
محطة معالجة المياه في بحر البقر

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل المشروعات التي تنفذها الدولة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن محطة معالجة المياه في بحر البقر من أهم مشروعات الوزارة.

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وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم" الخميس، أن محطة معالجة المياه في بحر البقر الأكبر على مستوى العالم بطاقة إنتاجية تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب في اليوم.

وأضاف متحدث الري، أن محطة معالجة المياه في بحر البقر تعمتد على مياه الصرف الزراعي في منطقة شرق الدلتا في هذه المحطة العملاقة، موضحا أن الدولة تولى قضية المياه أهمية كبرى من حيث معالجة المياه والاستفادة من كل قطرة مياه.

وأشار إلى اهتمام الدولة لإنشاء منشآت للحماية من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة.

سيناريوهات جديدة لتحلية المياه

أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن اللجنة المسؤولة عن صياغة السياسات وافقت على إضافة سياسة جديدة تتعلق بتطوير سيناريوهات لتحلية المياه لإنتاج الغذاء، وذلك بالتعاون مع جهات الوزارة المختلفة. كما أشار الوزير إلى أنه تمت الموافقة على استخدام تقنيات منخفضة التكلفة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتوفير الدعم المالي اللازم لتطوير هذه التقنيات.

وأكد إنشاء وحدة بمركز التدريب الإقليمي لتدريب المهندسين والفنيين على وسائل الحماية الصديقة للبيئة ومواجهة المخاطر والنحر والغمر بالمياه والحفاظ على الاستثمارات الضخمة بالمناطق الساحلية. كما سيتم التوسع في دراسات وتنفيذ طرق الحماية الصديقة للبيئة لحماية المناطق الساحلية وتدريب العاملين في هذا المجال. يهدف هذا العمل إلى توفير المياه النظيفة للزراعة وإنتاج الغذاء بشكل مستدام، وحماية البيئة والمناطق الساحلية.

 

 

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