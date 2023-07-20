السعودية وتونس تُؤكدان الحرص على تعزيز مستوى التعاون

أعرب وزير الخارجية التونسي، "نبيل عمّار"، ووزير الخارجية السعودي، "الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود"، خلال لقائهما اليوم الخميس، عن ارتياحهما لتميز مستوى التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، مُؤكدين حرصهما على مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية العريقة وسُبل تمتينها في شتى المجالات، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزيران اليوم بمقر وزارة الخارجية السعودية في جدة، وبحضور وفدي البلدين بحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، ونوها بتطابق الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على مزيد من تفعيل آليات التشاور والتنسيق والتعاون.

العلاقات التونسية السعودية:

وثمّن وزير الخارجية التونسي وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب تونس ودعمها المتواصل لها في كافة المجالات، والذي تجلى بالخصوص في توقيع اتفاقيتي تعاون مالي هذا اليوم بين البلدين الشقيقين بما يعكس خصوصية العلاقات التونسية السعودية وما تحظى به من رعاية موصولة من قيادتي البلدين، مؤكدا على أهمية إعطاء دفع متجدد للعلاقات الثنائية خاصة في مجال الاستثمار في ظل ما يتوفر من إمكانيات وفرص استثمارية مهمة وواعدة في تونس.

وأطلع الوزير التونسي نظيره السعودي على الخطوات المهمة التي تم قطعها على صعيد تعزيز المسار التصحيحي وعلى الإصلاحات الاقتصادية من أجل بناء نسق تنموي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي وطموحاته في تحقيق التنمية المستدامة رغم صعوبة التحديات الماثلة، التي تعود بالأساس من تنامي الصراعات والنزاعات الدولية وتعاقب بؤر التوتر وما خلفته من تحديات مستجدة في مقدمتها الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والتي يستعصى على الدول بمفردها التصدي لها.

من جهته، أعرب وزير الخارجية السعودي عن استعداد بلاده لمزيد تعزيز التعاون التونسي السعودي وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة، لا سيما القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، كما أعرب عن دعم بلاده للإصلاحات التي تقوم بها تونس تكريسا لأواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.