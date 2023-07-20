ترافيس سكوت يستعطف المصريين ويوجه لهم رسالة.. الله حبيبي والكنيسة بيتي

نشرت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة من مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، وعلقت قائلة: ترافيس سكوت لو لم تدخل معداتنا بمساء السبت 22 يوليو لن نتمكن من إقامة الحفل، أرجوكم لا تدعو انتشار المعلومات الكاذبة تعرقل هذا الحدث الذي سيجلب الاهتمام الإيجابي لمصر واقتصادها وكنوزها هذا ملخص رسالته، فماذا نحن فاعلون؟.

وتتصدر أزمة حفل مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر حديث الجمهور ووسائل الإعلام خاصة بعد قرار نقابة الموسيقيين بإلغاء الحفل؛ إذ رحب البعض بالقرار خوفًا من نشر “الماسونية والطقوس الشيطانية”، إلا أن البعض اعتبره تشويها لسمعة مصر وإضرارا بالسياحة.

وجاء نص رسالة ترافيس سكوت كالتالي: "إلى من يهمه الأمر، ردا على المعلومات المغلوطة على السوشيال ميديا، التي أشارت إلى طقوس غريبة في حفلاتي، لا توجد لدي أغنية واحدة تهين أي شعب ناهيك عن المصريين، ولا شيء لدي به أي طقوس غريبة فقط احتفالات.

حسابات مزيفة

وأضاف: أنا من أشد المعجبين بالثقافة والتاريخ المصري، ولهذا اخترت الأهرامات لإطلاق ألبومي الأول من 5 سنوات وهو يعني الكثير لي. أقمت حفلة ناجحة جدا في السعودية في إبريل أمام 70 ألف متفرج، ولم تكن هناك أي مشكلة، ونعمل منذ شهور للإعداد للحفل والحصول على التصاريح.

وأضاف ترافيس سكوت: أنا من هيوستن من أسرة تحترم الناس، تحب الله، وتواظب على حضور الكنيسة، والمثار على السوشيال ميديا من حسابات مزيفة وليس لأشخاص حقيقية، حدثت مأساة في 2012 في إحدى حفلاتي لكني قدمت مئات الحفلات دون أحداث.

واختتم ترافيس سكوت رسالته كاتبا: لو لم تدخل معداتنا بمساء السبت 22 يوليو لن نتمكن من إقامة الحفل. أرجوكم لا تدعوا انتشار المعلومات الكاذبة يعرقل هذا الحدث الذي سيجلب الاهتمام الإيجابي لمصر واقتصادها وكنوزها.