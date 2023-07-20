مانشيستر يونايتد يكشف عن قائده الجديد خلفًا لماجواير

كشف نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي النقاب عن من اختاره النادي ليكون قائدًا لفريقه الكروي خلفًا لقائد الفريق الذي تم سحب شارة الكابتن منه قبل أيام هاري ماجواير وهو النجم البرتغالي برونو فيرنانديز.

وانضم برونو فيرنانديز إلى مانشيستر يونايتد عام 2020 قادمًا من سبورتنج لشبونة ومنذ وصوله لعب النجم البرتغالي أدوارًا رئيسية داخل الفريق الأنجليزي العريق وقاده هذا الموسم لأول ألقابه تحت قيادة تين هاج بالفوز بلقب كأس أندية رابطة المحترفين.

وسجل برونو فيرنانديز 68 هدفًا في 185 مباراة شارك فيها مع مانشيستر يونايتد في كل المسابقات.

وكان هاري ماجواير أعلن مطلع الأسبوع الحالي أنه بعد اجتماع مع المدير الفني الهولندي، إيريك تين هاج، قد تم سحب شارة الكابتن منه وأنه يرغب في مغادرة قلعة اولد ترافورد.