اتحاد السلة يُسابق الزمن لإنهاء إجراءات ضم باتريك جاردنر للمنتخب

يسابق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة الزمن، من أجل استخراج الأوراق الخاصة باللاعب المصري الأمريكي باتريك جاردنر، للانضمام لتدريبات المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة.

باتريك جاردنر البالغ من العمر 24 عامًا والذي يلعب في دوري الجامعات الأمريكي، لاعب مصري أمريكي، والدته مصرية، ويسعى الاتحاد المصري لكرة السلة لإنهاء كافة الأوراق التي تسمح له بتمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

ويعد باتريك جاردنر الذي يجيد اللعب في مركز 5، ضمن حسابات الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر، للتواجد ضمن قائمة المنتخب الأولية التي تستعد للمشاركة في كأس العالم.

وشارك جاردنر البالغ طوله 211 سم، مع فريق ميامي هيت الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية، في الدوري الصيفي لكرة السلة الأمريكي (Summer League)، وهي المسابقة التي تنظمها الرابطة الوطنية لكرة السلة، وتجتمع فيها فرق الدوري الأمريكي للمحترفين لتجربة قوائم صيفية مختلفة بدلًا من تشكيلات الموسم المعتادة.

وقدم باتريك جاردنر أداءً مميزًا مع فريقه في دوري الجامعات الأمريكي الموسم المنقضي، حيث أنه حقق أعلى مستوى في الفريق من ناحية تسجيل النقاط أو متابعة الكرات، حيث أنه خلال 33 مباراة شارك فيها مع فريقه سجل متوسط نقاط في المباراة الواحدة 19.1 نقطة، و6.6 كرات مرتدة، و2.0 تمريرة حاسمة، كما أنه جاء في المرتبة الثانية في فريقه كـ أعلى اللاعبين نجاحًا في (البلوك للتسديدات) برصيد 33 (بلوك).