قال الدكتور أسامة السعيد باحث في الشؤون الدولية، إن الصين قوة فضائية تمتلك محطات وابحاث هامة، إعلانها نجاح اختبارات كبسولة العودة للجيل الجديد من المركبات الفضائية الصينية يمكنها من إطلاق المركبة الفضائية الصينية المؤهلة لأول مرة بين عامي 2027 و2028.



اضاف السعيد، ان هذه الخطوة تعكس حجم الحرص الصيني على ارتياد الفضاء وتحويل هذه الساحة إلى ساحة مهمة من التنافس، مشيرًا إلى أن الساحة الفضائية واحدة من الساحات التي جرى التنافس الدولي فيها منذ زمن طويل.

الصين قوة فضائية تمتلك محطات وابحاث هامة



وتابع أن الاتحاد السوفيتي عندما أعلن عن نجاح يوري جاجارين في الدوران حول الأرض، بعدها أعلنت الولايات المتحدة بفترة وجيزة هبوط أول إنسان على القمر وهذا السباق كان مؤشرا على حجم وتنامي السباق السياسي والاستراتيجي بين القوتين الأكبر في العالم.



واوصح أن الصين تدرك تماما أن الولايات المتحدة تتحرك بشكل مبكر للغاية ولديها خبرات متراكمة في هذا المجال، ومن ثم، فإنها تحاول أن تكون قوة فضائية مهمة لديها أبحاثها والمحطات التابعة لها.



وأشار إلى أن الصين تستثمر مليارات الدولارات في هذا المجال، حتى باعتراف الولايات المتحدة نفسها، فإن هناك تقارير استخباراتية عديدة تشير إلى أن الصين ستكون هي المنافس الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة في الفضاء بحلول عام 2040.

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج مطروح للنقاش، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية.