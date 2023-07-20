الكبار في قضية واحدة.. أشرف نبيل وبهاء أبو شقة يودعان مذكرتان الطعن على الحكم الصادر في قضية ولاء زايد "صيدلي حلوان"

تقابل هرمين من أهرام القانون الجنائى والمحاماة في مصر الان فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية صيدلي حلوان، الدكتور ولاء زايد.. وهما المستشار/ أشرف نبيل، المحامي بالنقض الملقب بالديب الجديد والمستشار الكبير / بهاء أبو شقة.

وقد تولى المحامى الشهير أشرف نبيل مرحلة الطعن بالنقض فى القضية عن المتهمين الخامس والسابع مهاب حاتم وسيف الدين أسامة وقد أودع مذكرة طعنه المكونة من ١٤٢ صفحة متضمنة ١٢ وجها لنقض الحكم.

والهرم الثاني وهو المحامى الكبير بهاء أبو شقة الذى تولى مرحلة الطعن بالنقض فى القضية عن المتهمين من الاول للرابع رماء حمدى ووالدها حمدى وشقيقيها على وعمر وقد أودع مذكرة طعنه المكونة من ١٨٠ صفحة متضمنة خمسة أوجه لنقض الحكم.

والجديد بالذكر ان الأنظار عادت مرة أخرى للقضية ما جعلها تتصدر التريند بسبب وجود أغلى وأكبر محاميان في مصر لتولي مرحله النقض على الحكم في القضية دي، رغم أن المحاميان الكبار كل واحد فيهن يتولى متهمين منفصلين ولكنهما في قضية واحده.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة كل من "رماء" ووالدها "حمدي" و"محمد.م" و"علي.ا"، و"عمرو.ا"، بالسجن المشدد 15 عامًا، كما عاقبت المتهمين الخامس والسابع بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية إدانتهم بالقضية المعروفة إعلامياً باسم "قضية صيدلي حلوان".

وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة المتهمين للجنايات بعد اتهامهم باقتحام مسكن الصيدلي المجني عليه ولاء زايد، بإيعاز من زوجته الأولى، وارتكبوا جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والأحتجاذ بدون وجه حق المقترن بالتعذيب والتهديد بالقتل مما دفع المجني عليه إلى الانتحار.