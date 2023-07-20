موعد حفل هشام عباس مهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية

يحيي الفنان هشام عباس حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء 22 من أغسطس المقبل في تمام الساعة 8 ونصف مساء.

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

هشام عباس

وكان نعى المطرب هشام عباس الفنان الراحل علاء عبد الخالق الذي وافته المنية مساء أمس وورارى جسده التراب صباح اليوم ، قائلا :" علاء مش هيموت وهيظل معانا دائما بأغانيه واحساسه ووجوده".

وأضاف " عباس " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “ 90 دقيقة ”، والمذاع على فضائية " المحور" مساء اليوم الثلاثاء، أنه حين تخرج وعمل بالفن تلقى التشجيع من الراحل علاء عبد الخالق ، وشجعه على عدم التوقف عند ممارسة هندسة الصوت والغناء.

هشام عباس

وتابع: " تشرفت بصداقة الفنان الراحل علاء عبد الخالق لسنوات طويلة ، موضحا أنه كان من المعجبين الاساسين به أيام الجامعة.

لم يكن يحمل أية مشاعر غيرة أو ضغينة لأحد

وأردف أن الفنان الراحل علاء عبد الخالق لم يكن يحمل أية مشاعر غيرة أو ضغينة لأحد ، وكان شخصا لطيفا وهادي ، وصوته حنين ، ويمتلك مكتبة تاريخية حلوة جدا ، وكلها خير ورومانسية .

وأوضح أنه كان على تواصل دائم مع الفنان الراحل علاء عبد الخالق ، وحتى زواج أبنته قبل شهر ، وكان مريضا ، ولكنه لم يكن يشتكي .

وعلاء عبد الخالق مطرب مصري، من مواليد 23 فبراير 1964، درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي.

بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاءالدراسة: منى عبد الغني, والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002.

هشام عباس

وأكدت نقابة المهن الموسيقية أن جثمان الفنان الكبير الراحل علاء عبدالخالق، يشيع من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الثلاثاء، ويجري دفن جثمان الراحل في مقابر العباسية بميدان الجيش.

وكان قد رحل منذ قليل المطرب الكبير علاء عبدالخالق، حيث أعلن الفنان حسام حسني وفاته عبر حسابه بموقع "فيس بوك".

وكان أحيا في مارس الماضي نجوم التسعينيات، حفل عيد ميلاد النجم علاء عبد الخالق، لإدخال البهجة عليه، قبل رحيله.

حضر الحفل كل من حميد الشاعرى وعصام كاريكا والذي حرص على الغناء للفنان الراحل، وحلمى عبد الباقى وهشام عباس الذي شارك بالرقص والغناء في الحفل وحسن عبد المجيد وأحمد أيوب، كما حضر أيضا الكابتن خالد الغندور والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وبعض الأصدقاء المقربين.



وظهر بعدها قعيدًا في حفل زفاف ابنته الذي احتفل به في بدايات مايو السابق، ولم يغني في حفل الزفاف وبدا عليه علامات كِبر السن، وحرص عدد كبير من أصدقائه على دعمه وحضور حفل الزفاف معه، والغناء من أجل ابنته ومشاركته الفرحة واستعادة ذكريات بدايات كل منهم معًا.

ومن الفناين الذين حرصوا على الذهاب لحفل الزفاف كان محمد محي، مصطفى قمر، هشام عباس، إيهاب توفيق، حسام حسني، إيهاب توفيق، والموزع الموسيقي محمد مصطفى، وكأنه حرص على توديع الجميع قبل الوفاة، وغنى الفنانين أغانيه الشهيرة مثل «داري رموشك»، التي حققت نجاحًا كبيرًا من قبل، وانتشرت فيديوهات حفل الزفاف على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.