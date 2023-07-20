الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شخصين فى انقلاب سيارة بطريق الضبعة

صورة الحادث
صورة الحادث

لقى شخصين مصرعهما إثر إنقلاب سيارة بطريق الضبعة قبل نزلة الطريق الأوسطي

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إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسيوط الغربي

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مرورى ووجود متوفين بطريق الضبعة قبل نزلة الطريق الاوسطى

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انحراف الطاره وانقلاب السيارة ، مما أسفر عن وفاة شخصين ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة 

 

وفى سياق اخر أحالت النيابة العامة بالجيزة تاجر للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

 

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت النيابة العامة رجال مباحث الأموال العامة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى من عدمه.

 

كانت قد نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه حال تواجد بدائرة قسم شرطة بولاق، وبحوزته مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

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