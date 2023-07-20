للحد من الحوادث.. إنارة طرق وشوارع المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركزي بنى مزار وسمالوط وملوى بالمنيا، حملة لإجراء صيانة دورية لأعمدة وكشافات الإنارة، بقريتي أبوجرج وبنى على ببنى مزار، لإنارة الطرق بشكل جيد منعا للحوادث بالطرق والشوارع .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بضرورة التواصل والتلاحم مع المواطنين، وسرعة فحص كافة شكاوى الأهالي، والتعامل الفوري ووضع الحلول المناسبة لها، من أجل تحسين الخدمات المقدمة .

وحرصت الوحدة المحلية على شد كابلات أعمدة الإنارة بمنطقة كوبرى أبو العلا بقرية أبوجرج، وإستبدال كشافات الإنارة بقرية بنى على بكشافات ليد، وفى مركز ومدينة سمالوط، وتم الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة بقرية البيهو وإصلاح وشد بعض الأسلاك على طريق مصر أسوان الزراعى، من أمام قرية الشعراوية حتى مدخل قرية البيهو، إلى جانب تمهيد وتسوية الطريق المؤدى إلى قرية البياضية ـ الروضة بملوى جنوب المحافظة ، عقب الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي، بإستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية في الإستجابة لشكاوى المواطنين ، ودعم ورفع كفاءة الإنارة العامة بالطرق الرئيسية والفرعية.