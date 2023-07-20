كيف استطاع التحالف الوطني تمكين الأسر الأكثر احتياجا اقتصاديًا (ِشاهد)

قال الدكتور ممدوح العربي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التمكين الاقتصادي قائم على أسس سليمة، والتحاف دخل التمكين الاقتصادي بفكر مختلف، ونجح في تمكين الأسر الأكثر احتياجا تمكينا اقتصاديا.

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البحث عن مصدر الرزق المناسب للمواطن

وأضاف "العربي" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إنه يتم البحث عن مصدر الرزق المناسب للمواطن، سواء من خلال التدريب أو رأس المال، ويتم البحث والدراسة ، ومعرفة الاحتياجات.

مبادرة إزرع تضمن عائد سليم للمواطن

وأشاد بمبادرة إزرع التي تضمن عائد سليم للمواطن من خلال الأسمدة السليمة والمناسبة بجودة عالية بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الزراعة، لافتًا إلى أن التحالف والمجتمع المدني يصل إلى أعماق المجتمع، والمناطق النائية والحدودية، في أماكن لا يمكن الوصول لها بسهولة.

وذكر أنه يتم العمل والدخول مع المواطنين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعرفة ما يلائمهم، مشددًا على أهمية المتابعة للمشروع ورأس المال، لضمان الاستمرارية.