سكرتير بنى سويف يتفقد مشروع تطوير سوق الدهشوري

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بني سويف، مستجدات الأعمال التي يتم تنفيذها بمشروع سوق الدهشور، ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها للدفع بمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل من خلال التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية لتسهيل الأعمال بالمشروع، الذي يقام على مساحة إجمالية 2900 متراً، ودعمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية تشمل إنشاء غرف كهرباء أمن وإدارة ودورات مياه و كافتيريات مع عمل مداخل بوابات للسوق موزعة على الجهات الأربع بجانب سور كبير بمحيط السوق.

ووجه السكرتير العام المساعد، للشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل بالمشروع الذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية، في اطار خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها.

ورافق السكرتير العام المساعد، خلال تفقد أعمال المشروع كل من هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، المهندس رامى رجب مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة وبعض التنفيذيين المعنيين والقائمين على تنفيذ المشروع.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، طالب اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، وذلك في حضور أعضاء اللجنة التيسيرية التي شكلها المحافظ لتقوم بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع لحين الانتهاء من التنفيذ.

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