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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

النقض تؤيد المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة

محكمة النقض
محكمة النقض

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم صدر حكم بمعاقبته لمدة 3 سنوات بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وأيدت الحكم الصادر ضده في الإتهامات الموجه له.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، عطية أحمد عطية،وأمانة سر حازم خيري
وكانت قد قضت محكمة جنايات الفيوم، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وغرامة خمسين ألف جنيه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ترمادول  في غير الأحوال المصرح بها قانونا. 
كما أسندت النيابة العامة للمتهم أنه أحرز بقصد الاتجار مادة تخضع لبعض قيود المواد المخدرة (KETAMINE) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وعليه حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند اليه والزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

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