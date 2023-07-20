والله أبدًا.. مفاجأة غير متوقعة داخل أغنية عمرو دياب الجديدة

طرح الهضبة عمرو دياب، منذ قليل، أغنيته الصيفية المنتظرة "والله أبدًا"، عبر المنصة الموسيقية الشهيرة "أنغامي"، التي تأتي بعد تراك "ياليل".

عمرو دياب بالفصحى للمرة الأولى في "والله أبدًا":

أغنية والله أبدًا من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي لـ عادل حقي، وحملت الأغنية مفاجأة غير متوقعة لجمهور عمرو دياب والتي يقدمها للمرة الأولى خلال مسيرته الغنائية التاريخية، وهي الغناء بالفصحى من أشعار الأندلسي ابن زيدون.

عمرو دياب تراك "ياليل" وأغنية "خلص على قلبي":

وطرح عمرو دياب حديثًا تراك "ياليل" الذي جمعه للمرة الأولى مع نجله عبدالله، والذي تصدَّر المشهد الغنائي خلال الفترة الماضية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.

بجانب أغنية خلص على قلبي، التي حققتْ نسبة استماع عالية عبر منصة أنغامي الشهيرة، وتقول كلماتها: "قربك يتاخد دوا من غير ما أسأل دكتور

غيرك عندي ولا الهوا لا هلف معاك ولا أدور

أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم

جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور

خلص على قلبي كمان خلص ده الدلع اللي بيجي يخلص

أعلى لي كمان علي العالي يا جايب من الآخر ومخلص

يا معلي في نفسيتي ومخلي مزاجي تمام

أنا طول ما أنت في دنيتي رايق ١٠٠ سنة قدام

واللي زمان أنا شفتهم عجبوني وعجبتهم

جيت أنت وزعلتهم يالا أهي كانت أيام

تصدر تراك "ياليل" محركات البحث الشهيرة فور صدوره عبر أنغامي، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، وبها مزيج بين اللغة الإنجليزية التي يقدمها عبدالله والعربية التي يقدمها عمرو دياب.

ظهر نجل عمرو دياب عبدالله في الإعلان بملامح مقاربة لوالده وإطلالة مشابهة له أيضًا، ولم يقتصر الظهور بشكله فقط وإنما ضم "التراك" الخاص بالإعلان صوت عبدالله مع والده ويتوسطهما الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

جاءت قصة الإعلان بإعداد عمرو دياب جزءًا غنائيًّا يجمعه بصوت ابنه عن طريق تقنية "الفيديو كول"، ويقوم عمرو بعرض تفاصيل تصميم التراك خطوة بخطوة حتى يصل للشكل النهائي له مع الموزع أحمد إبراهيم.