عمرو دياب وحماقي .. حكاية حدث استثنائي يجمعهما الليلة

محبو الهضبة عمرو دياب والميجا ستار محمد حماقي، على موعد استثنائي معهما، حيث يشهد اليوم الخميس طرح إصدارين جديدين لكل منهما، ضمن الماراثون الصيفي الغنائي 2023.



عمرو دياب وحماقي| لقاء غنائي استثنائي في يومٍ واحد



يعتبر هذا اللقاء الغنائي بين عمرو دياب وحماقي نادر الحدوث، حيث سيطرح الأخير أغنية “لمون نعناع”، وهي أولى إصداراته الصيفية، وسيستمع جمهور عمرو دياب إلى أغنية “والله أبدًا”.

أغنية حماقي لمون نعناع

أغنية عمرو دياب والله ابدا

التفاصيل الكاملة لأغنية حماقي الجديدة لمون نعناع

أغنية حماقي الجديدة “لمون نعناع”، تشهد التعاون الاول مع الشاعر فلبينو، ومن ألحان وتوزيع" أحمد طارق يحيى، وسيتم طرحها في تمام الخامسة مساءً عبر قناة حماقي الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية.

الشاعر فلبينو

حماقي مع المحلن والموزع أحمد طارق يحيى

التفاصيل الكاملة لأغنية عمرو دياب والله أبدًا

أما عن أغنية عمرو دياب الجديدة “والله أبدًا”، من ألحان وتوزيع عزيز الشافعي، توزيع موسيقي لـ عادل حقي، وسيتم طرحها على المنصة الموسيقية الشهيرة “أنغامي”

عزيز الشافعي

عادل حقي

كانت أحدث أغاني حماقي من خلال أغنية “فضوله المكان”، والتي قارت على الـ 5 ملايين مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع تميم.

وتقول كلماتها "حبيبي جاي اهو على وصول

ويا ليل ليل بينا وطول

ايوة اللي بيصبر بينول

قلبي خلاص لاقى حضن وبيت

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

دة او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

الحلوين ليهم تركيبة

وانا صادفت اشكال والوان

بس حبيبي له طله رهيبة

جنبه ماحدش فيكوا يبان

فضوله المكان وسعوا

لو نوره بان وزعوا

فل وياسمين بدعوا

اعلمله ايه

ده او على الجمال اسمه

بسأل سؤال اوله

هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

علولنا شوية المزيكا

دقات قلبي بترقص ليه

ده مسح الكل بأستيكا

بقى لا قبله ولا بعديه".

عمرو دياب تراك ياليل" وأغنية “خلص على قلبي”

وكان عمرو دياب قد طرح حديثًا تراك “ياليل” الذي جمعه للمرة الاولى مع نجله عبد الله، والذي تصدر المشهد الغنائي خلال الفترة الماضية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.

بجانب أغنية خلص على قلبي، التي حققت نسبة استماع عالية عبر منصة أنغامي الشهيرة، وتقول كلماتها "قربك يتاخد دوا من غير ما أسأل دكتور

غيرك عندي ولا الهوا لا هلف معاك ولا أدور

أنت الحلوين كلهم بجمالهم على بعضهم

جيت أنت وسفرتهم من غير ختم وباسبور

خلص على قلبي كمان خلص ده الدلع اللي بيجي يخلص

أعلى لي كمان علي العالي يا جايب من الآخر ومخلص

يا معلي في نفسيتي ومخلي مزاجي تمام

أنا طول ما أنت في دنيتي رايق ١٠٠ سنة قدام

واللي زمان أنا شفتهم عجبوني وعجبتهم

جيت أنت وزعلتهم يالا أهي كانت أيام