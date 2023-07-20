مكتب إقليمي لمنظمة البحرية الدولية في مصر

اعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم أنه تم صباح اليوم بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن توقيع مذكرة تفاهم بين مصر العربية والمنظمة البحرية الدولية بغرض إنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في مصر يقع المكتب بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية. قام بالتوقيع كل من اللواء بحري حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية نيابة عن الفريق مهندس وزير النقل ، ورئيس قطاع التعاون التقني بالمنظمة نيابة عن السيد الامين العام.

حضر مراسم التوقيع كل من السيد السفير شريف كامل سفير ج م ع في لندن واللواء بحري رضا أحمد إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري والسيد كيتاك ليم أمين عام المنظمة. يتمثل دور المكتب في التنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لاقامة أنشطة التعاون التقني للدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بما يؤدي لرفع قدرات الموارد البشرية البحرية في الاقليم وبناء كوادر فعالة قادرة على تطبيق صكوك المنظمة البحرية الدولية.

وكانت مصر قًد تقدمت بطلب انشاء المكتب منذ عام ٢٠١٩ وبعد جهود حثيثة وتعاون وثيق وتنسيق فعال بين كافة أ جهزة الدولة وأهمها وزارة الخارجية والسفارة المصرية بلندن تمت الموافقة عام ٢٠٢٢ خلال الدورة ٧٢ للجنة التعاون التقني واعتمد القرار مجلس المنظمة في دورته ١٢٨.

وتعد المنظمة البحرية الدولية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تم انشاؤها عام 1958م، يقع مقرها الرئيسي في لندن بالمملكة المتحدة، ولديها خمسة مكاتب إقليمية في ساحل العاج وغانا وكينيا والفلبين وترينيداد وتوباغو. تضم ١٧٥ دولة عضو بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وأكثر من 145 منظمة مراقبة المنظمة البحرية الدولية هي الهيئة العالمية المختصة بوضع المعايير المتعلقة بالسلامة والأمن والأداء البيئي للنقل البحري الدولي.

جانب من مراسم التوقيع

جانب من مراسم التوقيع

جانب من مراسم التوقيع

جانب من مراسم التوقيع

جانب من مراسم التوقيع



