وزارة العمل تعلن بدء تلقى طلبات التدريب المهني على 11 مهنة بأسيوط

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، عن فتح باب التقديم للتدريب المهنى المجانى على 8 مهن بمركز التدريب المهنى ببنى غالب ،وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب للعام الجديد 2023/ 2024 ، و3 مهن بوحدة التدريب المتنقلة ، وذلك للشباب من الجنسين من ابناء المحافظة والمقيمين فيها ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، وافتتاح فعاليات الدورة الاولى على مهنة التبريد والتكييف.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الذكور والإناث وتوفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات من خلال المديريات ومكاتبها ومراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم .

وقال على سيد مدير مديرية العمل بأسيوط، إن جميع تلك الدورات تقدم بالمجان للشباب على المهن الآتية : التفصيل و الخياطة ، وصيانة الدش ، وصيانة المحمول ، وصيانة الحاسب الالى ، والتبريد والتكييف وصيانة الاجهزة المنزلية ، والنجارة ، والحاسب الالى ، كما تقوم المديرية بتوفير المواد الخام وزي التدريب ، والادوات الكتابية ، وتوصيل المتدربين بالمجان الى موقع المركز ، كما ان المديرية بدأت فى تلقى طلبات التدريب بالوحدة المتنقلة على مهن التفصيل والخياطة والسباكة والتركيبات الكهربائية على ان يتم التقديم بمكتب عمل البدارى حيث تتواجد الوحدة بجوار مجلس مدينة البدارى .

وافتتح مدير المديرية فعاليات الدورة التدريبية المجانية على أعمال التبريد والتكييف بمركز التدريب المهني بـ"بني غالب" ، مؤكداً ان هذه التدريبات تشتمل على جوانب نظرية وعملية كما أنها تتم وفقاً لمعايير وضوابط وزارة العمل، وتحت إشراف مباشر من المهندسة سحر عبد المالك مدير إدارة التدريب المهني والمركز .