محمد سلطان يفض الاشتباك بين عبد الوهاب وفايزة احمد

في ذكرى ميلاده

تمر اليوم الذكرى 86 لميلاد الموسيقار الراحل محمد سلطان، الذي رحل عن عالمنا في شهر نوفمبر الماضي جمعتني بالموسيقار الراحل العديد من اللقاءات الصحفية وجلسات الود والاسرار أحيانا، حكي لي موقف وطلب مني الا انشره الا بعد وفاته.

كان الموقف كالاتي في صيف 1976 اتصل بي الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، حيث كان يجري بروفات مع فايزه احمد لاغنيه وقدرت تهجر كلمات الشاعر الراحل حسين السيد، حيث اشتكي من تدخل فايزه في اللحن وطلب مني الحضور سريعا الي منزله.

وعندما حضرت لمنزل الموسيقار اكتشفت سوء تفاهم بينهما، وأكدت لي فايزه اريد أن يكون اللحن علي افضل مايكون عندما اغني من الحان موسيقار الاجيال لابد أن يكون اللحن مكتمل في كل شيء ونجحت بفضل الله في إنهاء الخلاف.

وغنت فايزه وقدرت تهجر في حفل عام مساء الاثنين 5 يوليو 1976، لتحقق نجاح هائل وتحصل علي لفب افضل اغنيه في نفس العام رحم الله العمالقه محمد عبد الوهاب وفايزة احمد ومحمد سلطان ورحم الله زمن الطرب الجميل.