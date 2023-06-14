قرار جديد من النيابة فى واقعة تخلص طبيب من زميله فى الساحل

تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع الطبيب المتهم بقتل زميله داخل عيادته في الساحل.

وانتقل فريق من النيابة لمحل الواقعة، وذلك لإجراء المعاينة، وأمرت بانتداب رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات، لكشف كل ملابسات الحادث.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عايدة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب العيادة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طبيب مقتولًا داخل عيادته الخاصة بدائرة قسم الساحل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

فيما استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود للوقوف على ملابسات الواقعة، بالإضافة إلى التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميل المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.