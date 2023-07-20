الإنتهاء من تطوير مدرسة عزبة دنقل بنجع حمادي

أعلنت هيئة الأبنية التعليمية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، عن الانتهاء من اعمال الصيانة والتطوير التى كانت تجرى بمبنى مدرسة عزبة دنقل التابعة لمركز نجع حمادي، بتكلفة اجمالية تخطت 2 مليون جنية .

وأوضح احمد شلتوت مدير هيئة الأبنية التعليمية بإدارة نجع حمادي التعليمية، فى حديثه "للوفد " أن المبنى الجديد جرى تطويره على أعلى مستوى وباحدث النظم المعمول بها والخاصة بمدارس التربية والتعليم، مضيفاً ان مبنى المدرسة يحتوى على 18 فصل موزعين على 5 طوابق.

وذكر مدير هيئة الأبنية التعليمية، أن المدرسة تضم تلاميذ المرحلة الابتدائية الإعدادية بالإضافة لاحتواء المبنى على فصول لرياض الأطفال، موضحاً أن ذلك يأتى ضمن توجيهات و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة، بضرورة الإسراع فى تسليم المدارس التى يجرى تطويرها فى اسرع وقت ممكن حفاظاً على سير وانتظام العملية التعليمية .